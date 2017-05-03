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Близько 1,1 млн осіб переміщені із зони АТО в інші регіони України – МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. З початку проведеня АТО зі сходу України тимчасово переміщено в інші регіони України 1 млн 98 тис. 505 осіб з яких 184 тис. 505 дітей. Про це повідомляє пресс-служба МВС України, передає УНН.

Близько 1,1 млн осіб переміщені із зони АТО в інші регіони України – МВС

“З початку проведення на сході України антитерористичної операції, з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО в інших регіонах України тимчасово розміщено 1 млн 98 тис. 505 осіб, з яких 184 тис. 505 дітей та 507 тис. 946 осіб з інвалідністю та похилого віку, у тому числі з Донецької і Луганської областей 1 млн 75 тис. 667 осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополя 22 тис. 838 осіб”, — зазначається в повідомленні.

Рятувальники зустрічають громадян зі сходу на вокзалах, координують їх розселення та вирішення побутових питань, а також взаємодіють з місцевими органами влади, благодійними та волонтерськими організаціями.

Особлива увага приділяється питанню психологічної адаптації громадян на місцях тимчасового проживання. Психологи ДСНС постійно організовують для внутрішньо переміщених осіб семінари, сеанси психологічної підтримки.

Загалом з початку проведення АТО на сході країни психологи ДСНС України разом з представниками інших органів державної влади, громадських організацій надали психологічну допомогу 178 тис. 829 внутрішньо переміщеним особам, у тому числі 49 тис. 347 дітям та 30 тис. 581 особам з інвалідністю та людям похилого віку.

Нагадаємо, станом на березень зареєстровано 1,6 млн переселенців.

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