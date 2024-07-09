Благодаря аварийной энергоснабжению электроэнергии из ЕС объем ограничений света в Украине в вечерние часы будет уменьшен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

Детали

С 16:00 до 19:00 (9 июля) будут действовать три очереди отключений. В вечерние часы и до конца суток объем ограничений будет уменьшен - говорится в заявлении компании.

В Укрэнерго объясняют, что в вечерние часы объем ограничений будет уменьшен в результате аварийных поставок из ЕС.

Напомним

Во вторник, 9 июля НЭК "Укрэнерго" продлила применение двух этапов веерных отключений до 16:00.