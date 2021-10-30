БК "Прометей" праздновал очередную победу в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В центральном матче игрового дня баскетбольной Суперлиги "Прометей" (Слобожанское) победил на домашней площадке "Кривбасс" (Кривой Рог), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
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Новичок элитного дивизиона совершенно не испугался чемпиона, выиграв стартовую четверть и первую половину матча. Команда Артема Слипенчука реализовала 7 из 10 трехочковых за половину и даже несмотря на 12 потерь получила +1 перед большим перерывом. Главной проблемой для "Прометея" в этом матче стала серьезная травма одного из лидеров команды Ди Джея Стефенса, не сумевшего вернуться на площадку после столкновения с Эдом Полайтом. Что касается игровых показателей, то хозяевам не хватало концентрации, что в игре против сверхмотивированного соперника сказалось в частности на реализации дальних атак (2/10) и на качестве защиты.
"Кривбассу" удалось удержать преимущество и в третьей четверти, но в заключительной десятиминутке класс и длина скамейки запасных
"Прометея" перевесила желание гостей. Криворожцы заслуживают уважения за то сражение, которое они дали чемпиону, но досрочные потери Мотли и Коупленда, недоработки в защите в четвертой четверти решили судьбу матча. Команда Ронена Гинзбурга сыграла на своем уровне только заключительную четверть и, выиграв ее 29:19, продолжила победную серию в Суперлиге до 9 матчей – 80:72.
Шон Эванс стал самым ценным игроком матча с 12 глазами, 9 подборами, 4 перехватами и 2 передачами (РЭ 20).
Дополнение
"Прометей" 31 октября сыграет дома против "Николаева", а "Кривбасс" в этот же день на выезде будет противостоять "Запорожью".