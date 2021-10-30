БК "Прометей" святкував чергову перемогу в чемпіонаті України

Деталі

Новачок елітного дивізіону абсолютно не знітився перед чемпіоном, вигравши стартову чверть та першу половину матчу. Команда Артема Сліпенчука реалізувала 7 з 10 триочкових за половину та навіть попри 12 втрат отримала +1 перед великою перервою. Головною проблемою для "Прометея" в цьому матчі стала серйозна травма одного з лідерів команди Ді Джея Стефенса, який не зміг повернутися на майданчик після зіткнення з Едом Полайтом. Щодо ігрових показників, то господарям не вистачало концентрації, що у грі проти надмотивованого суперника позначилося зокрема на реалізації дальніх атак (2/10) та на якості захисту.

"Кривбасу" вдалося втримати перевагу і в третій чверті, але в заключній десятихвилинці клас та довжина лави запасних

"Прометея" переважили бажання гостей. Криворіжці заслуговують поваги за той бій, який вони дали чемпіону, але дострокові втрати Мотлі та Коупленда, недопрацювання в захисті у четвертій чверті вирішили долю матча. Команда Ронена Гінзбурга зіграла на своєму рівні лише заключну чверть і, вигравши її 29:19, продовжила переможну серію в Суперлізі до 9 матчів – 80:72.

Шон Еванс став найціннішим гравцем матчу із 12 очаами, 9 підбираннями, 4 перехопленнями та 2 передачами (РЕ 20).

Доповнення

"Прометей" 31 жовтня зіграє вдома проти "Миколаєва", а "Кривбас" у цей же день на виїзді протистоятиме "Запоріжжю".