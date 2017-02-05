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БК "Химик" во второй раз одержал победу над "Николаевом" в четвертьфинале Кубка Украины

Киев • УНН

 • 6667 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня, 5 февраля, в г.Южный в помещении ФСК "Олимп" состоялся второй матч четвертьфинала Кубка Украины, в котором местный баскетбольный клуб "Химик" принимал МБК "Николаев". Об этом сообщает корреспондент УНН.

БК "Химик" во второй раз одержал победу над "Николаевом" в четвертьфинале Кубка Украины

Накануне сегодняшней встречи николаевская команда потеряла одного из своих лидеров - самый результативный игрок сезона в составе "корабелов", центровой Александр Кушниров, перешел в ряды одесской "Бипы".

В стартовой пятерке "Химика" на паркет вышли Д.Смит, Д.Лав, С.Павлов, В.Конев, И.Сидоров. Главный тренер "Николаева" Сергей Кирлан доверил стартовать в матче А.Хохонику, А.Мусиенко, А.Швецу, Д.Иванову, П.Лебединцеву.

В начале встречи николаевцы очень активно начали атаковать кольцо соперника, однако южненцы оперативно приняли быстрый темп игры, который им навязали корабли. Несколько точных трехочковых бросков в конце периода позволили "Химику" завершили четверть с отрывом 10 очков от соперника - 29:19.

Вторая четверть матча началась под диктовку баскетболистов из Южного. Преимущество "Химика" над "Николаевом" в ходе встречи достигало 24 очков. Однако в конце периода николаевцы собрались, подтянули игру и в итоге вторая четверть закончилась с минимальным преимуществом южненцев - 18:17 (47:36).

После большого перерыва николаевские баскетболисты не смогли кардинально изменить ход игры в свою пользу, а вот игроки "Химика" продолжили наращивать свое преимущество и прессинговать соперника и в третьей четверти сумели добавить в общую корзину команды 20 очков. В свою очередь "Николаев" смог получить в периоде только 9 очков (67:45).

В заключительной четверти южненцы окончательно доказали свое превосходство над корабелами и переиграли николаевцев более чем на 10 очков - 32:17 (99:62).

Общий счет встречи 99:62 в пользу "Химика".

Самым результативным игроком поединка стал баскетболист "Химика" Д.Смит, в активе которого 16 очков. Лучшими игроками в составе "Николаева" стали П.Лебединцев и М.Галенко, которые получили по 10 очков.

Таким образом, в полуфинал розыгрыша баскетбольного Кубка Украины вышел БК "Химик", поскольку для победы в серии одной из команд нужно было получить преимущество в одно очко по результатам двух встреч.

В первом матче, который состоялся 21 января в СК "Надежда", МБК "Николаев" на домашнем паркете проиграл южненцам 17 очков и уступил с общим счетом 65:82.

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