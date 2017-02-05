БК “Хімік” вдруге здобув перемогу над “Миколаєвом” в чвертьфіналі кубка України
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні, 5 лютого, в м.Южний в приміщенні ФСК “Олімп” відбувся другий матч чвертьфіналу кубка України, в якому місцевий баскетбольний клуб “Хімік” приймав МБК “Миколаїв”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Напередодні сьогоднішньої зустрічі миколаївська команда втратила одного із своїх лідерів — найрезультативніший гравець сезону у складі “корабелів”, центровий Олександр Кушніров, перейшов до лав одеської “Біпи”.
У стартовій п’ятірці “Хіміка” на паркет вийшли Д.Сміт, Д.Лав, С.Павлов, В.Конєв, І.Сидоров. Головний тренер “Миколаєва” Сергій Кірлан довірив стартувати в матчі А.Хохонику, А.Мусієнку, А.Швецю, Д.Іванову, П.Лебединцеву.
На початку зустрічі миколаївці дуже активно розпочали атакувати кільце суперника, однак южненці оперативно оговтались та прийняли швидкий темп гри, який їм нав’язали корабели. Кілька точних триочкових кидків в кінці періоду дозволили “Хіміку” завершили чверть із відривом 10 очок від суперника — 29:19.
Друга чверть матчу розпочалася під диктовку баскетболістів з Южного. Подекуди перевага “Хіміка” над “Миколаєвом” у ході зустрічі досягала 24 очок. Проте в кінці періоду миколаївці зібралися, підтягнули гру і в результаті друга чверть закінчилася із мінімальною перевагою южненців — 18:17 (47:36).
Після великої перерви миколаївські баскетболісти не змогли кардинально змінити хід гри на свою користь, а ось гравці “Хіміка” продовжили нарощувати свою перевагу та пресингувати суперника і в третій чверті зуміли додати в загальний кошик команди 20 очок. У свою чергу “Миколаїв” спромігся здобути в періоді лише 9 очок (67:45).
В заключній чверті южненці остаточно довели свою перевагу над корабелами і переграли миколаївців більше ніж на 10 очок — 32:17 (99:62).
Загальний рахунок зустрічі 99:62 на користь “Хіміка”.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став баскетболіст “Хіміка” Д.Сміт, в активі якого 16 очок. Кращими гравцями у складі “Миколаєва” стали П.Лебединцев і М.Галенко, які здобули по 10 очок.
Таким чином, до півфіналу розіграшу баскетбольного кубка України вийшов БК “Хімік”, оскільки для перемоги в серії одній з команд потрібно було здобути перевагу в одне очко за результатами двох зустрічей.
У першому матчі, якій відбувся 21 січня в СК “Надія”, МБК “Миколаїв” на домашньому паркеті програв южненцям 17 очок і поступився із загальним рахунком 65:82.