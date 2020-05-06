Бизнесмену объявили подозрение за завладение 16 млн грн на оборудовании для больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Руководителю коммерческой структуры сообщили о подозрении в завладении 16,5 млн гривен при поставке медицинского оборудования для больниц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"... сообщено о подозрении руководителю коммерческой структуры по факту завладения 16,5 млн гривен бюджетных средств при поставке медицинского оборудования", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно материалам следствия, директор столичного частного предприятия, вопреки действующему законодательству, совершил поставки в городские и областные больницы импортируемого медицинского оборудования (лабораторных центрифуг и микроскопов) по цене, превышающей предельную наценку в 10 процентов к закупочной стоимости товара.
"Заключением судебно-экономической экспертизы подтверждено убытки государству на общую сумму 16,5 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Также действия директора общества квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, директоров двух компаний подозревают в нанесении ущерба государству на 54 млн грн.