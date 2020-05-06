Бізнесмену оголосили підозру за заволодіння 16 млн грн на обладнанні для лікарень

"... повідомлено про підозру керівнику комерційної структури за фактом заволодіння 16,5 млн гривень бюджетних коштів під час постачання медичного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, директор столичного приватного підприємства, всупереч чинному законодавству, здійснив постачання до міських та обласних лікарень імпортованого медичного обладнання (лабораторних центрифуг та мікроскопів) за ціною, що перевищує граничну націнку у 10 відсотків до закупівельної вартості товару.

"Висновком судово-економічної експертизи підтверджено збитки державі на загальну суму 16,5 млн гривень", - зазначається в повідомленні.

Також дії директора товариства кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, директорів двох підприємств підозрюють у нанесенні збитків державі на 54 млн грн.



