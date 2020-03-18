Бизнес против коронавируса: кто и как помогает стране

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98284 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102885 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104960 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 104015 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112498 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский 16 марта собрал у себя в Офисе представителей крупного бизнеса. Среди приглашенных были Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тигипко, Александр Ярославский, Юрий Косюк - говорили о борьбе с недугом, и кто чем может помочь. УНН проанализировал, как изменилась ситуация в стране после того, как бизнес протянул "руку помощи".

Аппараты ИВЛ.

Не секрет, что в Украине острый дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Но именно этот аппарат очень необходим при осложнениях вируса — пневмонии. За считанные дни бизнес купил не менее 22 аппаратов ИВЛ.

Совладелец и гендиректор TIS Андрей Ставницер сообщил о закупке двух аппаратов для Одесской инфекционной больницы.

“Их невозможно найти — если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите”, — добавил он.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что четыре аппарата уже купил он, бизнесмены Евгений Черняк, Андрей Федоров и Владимир Яценко. Еще 5 б/у ИВЛ нашли в США со сроком поставки три недели.

“Друзья, меня переполняет гордость за нашу страну и наш бизнес, я получил более 100 предложений помощи. За два часа мне были готовы перечислить 25 миллионов гривен!!! Пока мы вместе, мы сила! У нас все будет хорошо, и мы обязательно, рано или поздно, построим процветающую, успешную страну”, — отметил он в Facebook.

Основатель UFuture Василий Хмельницкий сообщил в Facebook, что холдинг приобрел в одну из больниц Киева два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и материалы для их функционирования.

Благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук передадут в больницы Украины 10 новейших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

“Учитывая рекомендации Министерства здравоохранения Украины, аппараты поступят в больницы тех регионов Украины, которые могут иметь наибольшую потребность, а именно: по одному аппарату ИВЛ будет направлено в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей и три аппарата — в больницы Киева... Медицинское оборудование уже находится в Украине и в ближайшие дни будет установлено в больницах”, — говорится в заявлении фондов.

ПриватБанк начал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц в рамках национальной программы “Дыши! Вместе против коронавируса”.

“Во вторник, 17 марта, первые 4 аппарата передадут в больницы Киева, Одессы и Лисичанска”, — сообщил банк.

“Благотворительный фонд семьи Жебривских” (правопреемник БФ “Фармак”) выделил 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса. Средства пойдут, в частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, дезинфицирующих растворов для нужд больницы.

Также аппараты ИВЛ закупает для больниц “Новая почта”.

Деньги. Тесты.

Президент группы DCH Александр Ярославский сообщил, что на национальную программу по противодействию коронавирусу выделил 2 млн долл., и еще 1 млн долл. — на региональную харьковскую. Также он сообщил, что его друг, основатель компании Alibaba, выделил Украине 1 млн тестов, стоимостью 80 млн долл.

“Надо будет больше, дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе ”, - отметил Ярославский

Опекуны областей.

Некоторые бизнесмены взяли под опеку целые регионы, прежде всего города своего присутствия. Среди них, в частности, президент футбольного клуба “Шахтер”, владелец компании “СКМ” Ринат Ахметов и владелец компании МХП (Наша Ряба) Юрий Косюк.

“Все наши предприятия берут на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране”, — заявил Ахметов.

МХП в свою очередь сообщил, что заниматься сразу двумя областями Украины — Черкасской и Винницкой.

“Предприятия группы МХП вместе с местными органами государственной власти создают и обеспечивают работу оперативных штабов для развития в Черкасской и Винницкой областях зон, безопасных для жизни и работы наших граждан. Кроме того, используется ряд мероприятий для поддержки наиболее незащищенных слоев населения”, — заявили в компании.

Эксперты считают, что такая взаимопомощь крупного бизнеса и власти должна стать примером для других и поощряться правительством.

“Уже сегодня мы видим инициативы крупных национальных компаний, банков и фондов, которые перечисляют средства на закупку аппаратов ИВЛ для пострадавших от коронавируса. И это верно! Но, такая инициатива должна быть поддержана нашим правительством.

Именно Минфин и Минэкономики должны разработать перечень стимулов для тех компаний, которые показывают пример социальной ответственности, а также для тех компаний, которые производят продукты и товары ежедневного потребления — наличие в необходимом объеме и по минимальной цене которых сейчас так важно, чтобы урегулировать панику среди населения”, — говорит экономист Игорь Гарбарук.

Украинские Национальные Новости

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