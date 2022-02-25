Бой за Мелитополь и дамба Северокрымского канала: Генштаб ВСУ обновил информацию о российском вторжении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на выбранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации. По состоянию на 10 часов 25 февраля был потерян город Конотоп. Сообщается о бое за город Мелитополь. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
Оперативная информация по состоянию на 10:00 25.02.2022, по данным Генштаба ВСУ:
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- Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ВОТ АР Крым. С целью запугивания населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
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- Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
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- Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.
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- На Сиверщине подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника.
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- Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и осуществить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Потерян город Конотоп.
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- На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы, вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северо-Крымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь.
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- На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей на достиг. Не прекращает обстрелы подразделений Объединенных сил.
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- На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонительных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.
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Отмечается также, что группировка Воздушных Сил осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.
"В целом группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии соприкосновения", - указали в Генштабе.
Дополнение
В ОП говорят, что самая большая военная опасность сейчас - из направления Дымер-Иванков к северо-западу от Киева.