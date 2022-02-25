Бой за Мелитополь и дамба Северокрымского канала: Генштаб ВСУ обновил информацию о российском вторжении

Детали

Оперативная информация по состоянию на 10:00 25.02.2022, по данным Генштаба ВСУ:



Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и ВОТ АР Крым. С целью запугивания населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.



Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.



Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель, противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.



На Сиверщине подразделения 1 отбр по реке Белоус остановили противника.



Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и осуществить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Потерян город Конотоп.



На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы, вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северо-Крымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь.



На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей на достиг. Не прекращает обстрелы подразделений Объединенных сил.



На Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонительных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.



Отмечается также, что группировка Воздушных Сил осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.

"В целом группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии соприкосновения", - указали в Генштабе.

Дополнение

В ОП говорят, что самая большая военная опасность сейчас - из направления Дымер-Иванков к северо-западу от Киева.