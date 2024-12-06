Бывший участник DZIDZIO Олег Турко в реанимации: стало сердце

В реанимацию попал украинский музыкант и бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко. Об этом сообщила журналистка и подруга семьи Турко Мария Панчишин в своем Facebook, пишет УНН.

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Сообщается, музыканту стало плохо на сцене во время концерта Натальи Бучинской.

У наших друзей беда. Музыкант Лесик попал в реанимацию: объявили сбор средств на лечение вчера вечером экс-музыканту группы Дзидзьо, Олегу Турко, известному как Лесик, на сцене внезапно остановилось сердце. Реанимационные действия длились дольше, чем по протоколу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении в реанимации. Напомню, в мае Олег перенес сложную операцию на сердце