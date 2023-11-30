Бывший госсекретарь США Генри Кисинджер умер в возрасте 100 лет
Киев • УНН
Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, оказав значительное влияние на внешнюю политику США. Киссинджер умер в Коннектикуте, до последних дней оставаясь активным участником глобальной дипломатии.
Генри Киссинджер-лауреат Нобелевской премии мира и дипломатический авторитет, чья служба при двух американских президентах оставила важный след во внешней политике США, умер в среду в возрасте 100 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на геополитическую консалтинговую компанию Kissinger Associates Inc, передает УНН.
Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте
Отмечается, что после своего столетия Киссинджер был активным, посещая встречи в Белом доме, публикуя книгу о стиле лидерства и давая показания перед Комитетом Сената о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. В июле 2023 года он совершил неожиданный визит в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином.
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В 1970-х годах он приложил руку ко многим глобальным событиям десятилетие, занимая пост государственного секретаря при президенте-республиканце Ричарде Никсоне. Он был еврейским беженцем немецкого происхождения.
Его усилия привели к дипломатическому открытию Китая, знаменательным американо-советские переговоры о контроле над вооружениями, расширение связей между Израилем и его арабскими соседями и Парижских мирных соглашений с Северным Вьетнамом.
Правление Киссинджера как главного архитектора внешней политика США закончилась отставкой Никсона в 1974 году.
В то же время он продолжал оставаться дипломатической силой при президенте Джеральде Форде и высказывать решительное мнение на протяжении всей своей жизни.
Бывший госсекретарь США Генри Кисинджер умер в возрасте 100 лет
Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет, оказав значительное влияние на внешнюю политику США. Киссинджер умер в Коннектикуте, до последних дней оставаясь активным участником глобальной дипломатии.
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