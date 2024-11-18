Биткоин восстанавливается после самого большого падения с момента выборов в США

Биткоин восстановился после крупнейшего двухдневного падения с момента выборов в США в условиях нестабильной торговли, что отражает изменение оценок влияния политики избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цифровой актив упал почти на 3% за субботу и воскресенье, прежде чем снова подняться до $92 000 по состоянию на 7:05 утра понедельника в Лондоне (9:05 по Киеву). Трамп сделал несколько прокриптовалютных обещаний, но остаются открытыми вопросы о сроках их реализации и выполнимости всех из них - например, о создании запаса биткоинов в США.

Биткоин стал "перегретым" после рекордного роста со дня выборов 5 ноября, и "в цену было заложено много хороших новостей", написал в заметке аналитик рынка IG Australia Pty Тони Сикамор.

Хотя дружественная по отношению к бизнесу позиция Трампа вдохновила инвесторов в акции и криптовалюты в США, часть оптимизма сдерживается инфляционными рисками из-за перспективы торговых пошлин и дефицитных расходов для финансирования налоговых льгот, указывает издание.

Инвесторы снижают ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в условиях устойчивой экономики США, что может стать препятствием для криптовалют, поскольку, как отмечается, условия ликвидности могут повлиять на спекулятивный спрос на цифровые токены.

Трамп пообещал создать дружественную нормативную базу для цифровых активов, создать стратегический запас биткоинов и сделать США мировым центром отрасли. В прошлом скептик в отношении криптовалют, избранный президент изменил тактику после того, как компании, которые занимаются цифровыми активами, потратили значительные средства во время предвыборной кампании на продвижение своих интересов, отмечает издание.

Криптовалютное законодательство может быть одобрено в ближайшее время при администрации Трампа, что будет способствовать переходу от регулирования путем принудительного исполнения к более подходу, предусматривающему большее сотрудничество, написали в заметке стратеги JPMorgan Chase& Co. во главе с Николаосом Панигирцоглу.

Банки могли бы получить больше возможностей для взаимодействия с цифровыми активами, заявила команда, и рынки больше надеются на одобрение криптовалютных биржевых фондов, которые инвестируют в токены, в дополнение к двум основным, Bitcoin и Ether.

По словам стратегов, ясность относительно регулирования станет попутным ветром для венчурных инвестиций, слияния и поглощения и первичных публичных размещений. Но создание резерва биткоинов в США является "событием с низкой вероятностью", добавили они.

Американские спотовые биткоин-ETF привлекли чистый приток в размере 4,7 млрд долларов с 6 по 13 ноября, в день, когда оригинальная криптовалюта установила исторический максимум в 93 462 доллара, показывают данные, собранные Bloomberg. Около 771 миллиона долларов вышло из продуктов в четверг и пятницу, оставив группу с общими активами в 95 миллиардов долларов.

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