Биткойн установил новый рекорд: $95 000 на азиатских биржах
Киев • УНН
Биткойн достиг исторического максимума в $95 000 на азиатских биржах. Рост связывают с ожиданиями относительно либерализации криптовалютного регулирования в США при возможном возвращении Трампа.
Сегодня биткойн обновил исторический рекорд, достигнув цены более 95 000 долларов на азиатских фондовых биржах. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Это новое достижение стало следствием ряда факторов, в частности растущих ожиданий по ослаблению регулирования криптовалют в США в условиях возвращения Трампа на пост президента.
Рынок криптовалют получил новый импульс после того, как стало известно, что Дональда Трамп может поспособствовать либерализации законодательства в отношении биткойна в случае своей победы на следующих выборах. В частности, его обещания сделать США глобальным криптовалютным хабом вызвали значительный интерес среди инвесторов. После того, как Трамп был избран президентом, стоимость биткойна выросла почти на 40%.
Трамп активно поддерживал идею развития криптовалют и блокчейн-технологий, и его популизм на этом рынке стал одной из причин роста интереса к биткойну и другим цифровым активам среди инвесторов по всему миру.
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