Биткоин тянет рынок вниз: криптовалюты в красной зоне
Киев • УНН
Биткоин упал до 91,665 долларов, потянув за собой весь криптовалютный рынок. Ethereum также демонстрирует падение на 5% до 3,301 долларов на фоне снижения торговой активности.
Падение биткоина потянуло за собой вниз весь криптовалютный рынок. Об этом свидетельствуют данные Coin Market, пишет УНН.
Детали
Крупнейшая криптовалюта мира уже упала до 91,665 долларов, а эфир показал падение на 5% и теперь стоит 3,301 долларов.
Как пишет Сrypto-news, Этериум уже несколько дней демонстрирует боковой тренд, поскольку диапазон его торговли сужается. Мнения аналитиков разделились: одни прогнозируют возможный обвал до конца 2024 года, тогда как другие ожидают положительной динамики. Если модель ABCDE подтвердится, цена Этериума с 3104 долларов может подняться до 3500 долларов.
Торговый объем этой криптовалюты также уменьшился на 19,57% за последние сутки, что указывает на спад активности в сети. Аналитики предполагают, что в случае дальнейшей коррекции цена может сначала упасть до 2 900 долларов, прежде чем возобновить рост.
Напомним
Сегодня утром биткоин упал на 4,31% до 93,909 долларов после заявлений Трампа о возможном введении новых торговых тарифов против Китая. Большинство других криптовалют также снизились, незначительный рост демонстрировал только Этериум.
Биткоин на грани $100 000: что стоит за рекордным ростом криптовалюты22 нояб. 2024, 11:55 • 16275 просмотров