Биткоин тянет рынок вниз: криптовалюты в красной зоне

Падение биткоина потянуло за собой вниз весь криптовалютный рынок. Об этом свидетельствуют данные Coin Market, пишет УНН.

Детали

Крупнейшая криптовалюта мира уже упала до 91,665 долларов, а эфир показал падение на 5% и теперь стоит 3,301 долларов.

Как пишет Сrypto-news, Этериум уже несколько дней демонстрирует боковой тренд, поскольку диапазон его торговли сужается. Мнения аналитиков разделились: одни прогнозируют возможный обвал до конца 2024 года, тогда как другие ожидают положительной динамики. Если модель ABCDE подтвердится, цена Этериума с 3104 долларов может подняться до 3500 долларов.

Торговый объем этой криптовалюты также уменьшился на 19,57% за последние сутки, что указывает на спад активности в сети. Аналитики предполагают, что в случае дальнейшей коррекции цена может сначала упасть до 2 900 долларов, прежде чем возобновить рост.

Напомним

Сегодня утром биткоин упал на 4,31% до 93,909 долларов после заявлений Трампа о возможном введении новых торговых тарифов против Китая. Большинство других криптовалют также снизились, незначительный рост демонстрировал только Этериум.

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