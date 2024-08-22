Биткоин пересек ценовую отметку в 60 тысяч долларов

Цена биткойна выросла в четверг, отслеживая более широкий рост рисковых рынков на фоне снижения процентной ставки в сентябре, хотя спекуляции по увеличению распределения токенов Mt Gox ограничили общую прибыль. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Склонность к риску уменьшилась из-за данных, свидетельствующих о значительном пересмотре трудовых показателей США в сторону снижения, что усилило беспокойство относительно возможной рецессии.

Биткойн вырос на 2,4% до 60 751,8 долларов США. В течение большей части этой недели токен торговался в узком диапазоне и пытался удержаться выше 60 000 долларов.

На этой неделе было замечено, что кошельки, связанные с недействующей криптобиржей Mt Gox, мобилизовали около 700 миллионов долларов США токенов в среду, после перемещения около 2 миллиардов долларов в начале недели.

В начале июля биржа Mt Gox начала возвращать токены клиентам после взлома в 2014 году, что вызвало беспокойство относительно увеличения предложения биткойнов и давления на рынок. Неизвестно, сколько биткойнов остается в Mt Gox, но, по оценкам Coindesk, это может быть 46 000 токенов, или 28 миллиардов долларов по спотовой цене.

После публикации протоколов заседания ФРС в июле выросли ожидания относительно снижения ставок в сентябре, поскольку политики поддержали такую возможность. По данным CME Fedwatch, трейдеры разделились в прогнозах относительно снижения ставок на 25 или 50 базисных пунктов в сентябре.

Эти ожидания были подкреплены резким пересмотром данных о заработной плате за год до марта 2024 года, что показало слабость рынка труда, которую ранее не учитывали. Эти данные вызвали новые опасения относительно рецессии в США в этом году, что негативно влияет на рисковые активы, даже учитывая возможное снижение ставок. Однако более низкие ставки создают благоприятную среду для спекулятивных активов, таких как криптовалюта.

Цены на криптовалюты сегодня также выросли вслед за ростом биткойна и улучшением общих рыночных условий, хотя достижения остаются ограниченными. Токен Ether поднялся на 1,1% до 2622,35 долларов США, тогда как SOL снизился на 0,5%. MATIC вырос более чем на 13%, а ADA и XRP увеличились на 2,8% и 0,3% соответственно. Среди мемных токенов DOGE прибавил 1,2%.

Напомним

Вчера цена биткойна упала, поскольку Mt Gox, как оказалось, мобилизовала токены на сумму около 2 млрд долларов, что вызвало беспокойство относительно новых распространений с недействующей криптобиржи.