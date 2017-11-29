Bitcoin поднялся почти до 11 тыс. долл.

Согласно данным регулятора курс криптовалюты Bitcoin за ночь поднялся до показателя в 10,831.75 долларов.

Сейчас курс биткоины составляет 10,656.13 доллара.

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Примечательно, что только 28 ноября, цена Bitcoin превысила 10 тыс. долларов США на криптовалютных биржах.