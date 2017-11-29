Bitcoin піднявся майже до 11 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin за ніч встановив новий рекордний показник у 10,8 тис. доларів на торгах, передає УНН з посиланням на CoinDesk.
Згідно з даними регулятора курс криптовалюти Bitcoin за ніч піднявся до показника у 10,831.75 доларів.
Наразі курс біткоіна становить 10,656.13 долари.
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Примітно, що лише 28 листопада, ціна Bitcoin перевищила 10 тис. доларів США на криптовалютних біржах.