"Быть свободными, чтобы творить": в главном офисе МХП открыли фотовыставку "Культура vs война"

5 марта в главном офисе компании МХП состоялось торжественное открытие фотовыставки "Культура vs война", передает УНН.

Детали

Выставка посвящена одноименному документальному кинопроекту об участии украинских художников - Тараса Тополи, Сергея Жадана, Тараса Компаниченко и других - в полномасштабной войне с россией. Это - проект украинских художников, которые вместо микрофона, кобзы или объектива взяли в руки оружие. Фотовыставка "Культура vs война" объединила работы Константина и Влады Либеровых, а также Сергея Михальчука. Работы художников объехали уже 35 стран мира. 22 февраля на эти фотографии смотрели в Европарламенте в Брюсселе, 26 февраля - в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Сегодня они представлены в главном офисе МХП.

"Идет война мировоззрений и ценностей, поэтому культурные проекты являются важной частью сопротивления врагу. МХП системно поддерживает подобные инициативы: за 2 года полномасштабной войны мы выделили почти 70 млн грн на культурные проекты. Спасибо украинским художникам за борьбу и силу творить несмотря ни на что!" - комментирует председатель правления МХП Юрий Косюк.

Мероприятие, посвященное открытию фотовыставки, посетили художники, которые взяли в руки оружие: кобзарь Тарас Компаниченко, режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев. Выставку представил партнер компании МХП, основатель ассоциации "Смотри украинское" Андрей Ризоль. Подробнее - в сюжете УНН.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча" .