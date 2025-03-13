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Быстро, просто, выгодно: повышенные ставки на депозиты в ПУМБ

Киев • УНН

 • 31142 просмотра

ПУМБ запустил акционный депозит "Дохідний ПЛЮС" в гривне. Минимальная сумма вклада 500 грн, оформить можно до 30 мая 2025 года.

Быстро, просто, выгодно: повышенные ставки на депозиты в ПУМБ

ПУМБ – надежный банк, который продолжает создавать привлекательные условия для сохранения и приумножения средств клиентов. Для тех, кто ценит надежность и высокую доходность своих сбережений, банк запустил акционный депозит "Дохідний ПЛЮС" в гривне.  Это отличная возможность получить повышенные проценты без рисков и длительных сроков.

Преимущества депозита "Дохідний ПЛЮС"

Высокая ставка в гривнах:

●       14% годовых – на 3 месяца;

●       15% годовых – на 6 месяцев.

Минимальная сумма вклада – от 500 грн

Основные параметры:

●       депозит действует на "новые средства";

●       без возможности пополнения;

●      без досрочного снятия или расторжения договора;

●       без автопролонгации;

●       выплата процентов ежемесячно.

Простое оформление – быстро и просто в мобильном приложении ПУМБ

"Новые средства" – это разница между суммой остатков собственных средств клиента на гривневом счете на момент открытия депозита "Дохідний ПЛЮС" и суммой таких остатков на 31.01.2025 г. Это сумма, больше которой клиент не может разместить на акционный депозит "Дохідний ПЛЮС". Сумма "новых средств" рассчитывается автоматически в приложении банка при открытии депозита.

Период действия акции:

Оформить депозит можно с 03.03.2025 до 20:00 30 мая 2025 года. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо обновить мобильное приложение банка до последней версии.

Акция действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Узнайте больше об условиях акционного депозита на сайте банка.

Храните и зарабатывайте больше вместе с ПУМБ!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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