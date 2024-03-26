Быстрая ликвидация "Конкорда" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов - соучредитель банка Соседка
Киев • УНН
Быстрая ликвидация банка "Конкорд" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ведь со счетов финансового учреждения Фонд получает около 8 миллионов гривен ежемесячно.
Быстрая ликвидация банка "Конкорд" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ведь со счетов финансового учреждения Фонд получает около 8 млн грн ежемесячно. Об этом заявила соучредитель АО "Банк "Конкорд" Елена Соседка.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в конце декабря прошлого года остановил выплаты задолженности кредиторам 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд", которые были начаты 11 декабря.
Сейчас свои средства не могут получить 70 человек, среди которых военные, студенты и пенсионеры. Члены 9-й очереди обратились с открытым письмом к ФГВФЛ с требованием возобновить им выплаты. Если у Фонда пока недостаточно для этого средств, они предлагают продать ликвидные ОВГЗ, которые есть в собственности банка.
Как мы уже поняли, быстрая ликвидация не входит в планы руководства ФГВФЛ, ведь он финансируется именно за счет банков, находящихся в процессе ликвидации. Вдумайтесь, только со счетов "Конкорда" Фонд получает около 8 млн грн в месяц!!! То есть, каким бы успешным и ликвидным не был банк до старта процесса ликвидации, ФГВФЛ быстро его обанкротит
Она отметила, что до того, как "Конкорд" незаконно лишили лицензии, он был успешным банком и на его счетах было достаточно средств, чтобы сразу рассчитаться со всеми вкладчиками и кредиторами по всем очередям и быстро провести процесс ликвидации. По ее словам, банк имел ликвидные ОВГЗ на 250 млн грн с номинальной доходностью - 19,6%.
Если их продать, то средств хватит не только на расчеты со всеми оставшимися очередями, но и на завершение процесса ликвидации
Она отметила, что несмотря на сложную ситуацию в стране, члены 9-й очереди несколько месяцев ждали, что Фонд продолжит выплачивать им их средства, однако их терпение уже заканчивается.
Я согласен, что после получения очередной выплаты процентов в начале апреля экономически выгодно продать ОВГЗ и максимально быстро закончить выплаты по всем очередям и перестать тратить ежемесячно по 8 млн грн на содержание Фонда
Она также напомнила, что акционеры "Конкорда" обратились в Фонд с предложением рассчитаться с кредиторами 9-й очереди и быстро завершить процесс ликвидации банка. В обмен на это они гарантируют, что средства, которые останутся от 50 млн грн, отведенных на ликвидацию, будут переданы военным в ВСУ, например, на "Крылья Мадьяра".
Напомним,
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд".
Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.
Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
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