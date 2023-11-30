Быстрая ходьба защищает от диабета второго типа-исследование

Быстрая ходьба значительно снижает риск развития диабета второго типа. Результаты этого исследования и мета-анализа опубликовали в издании British Journal of Sports Medicine, передает УНН.

Детали

В исследование отмечается, что диабет второго типа является одним из основных заболеваний во всем мире. По данным Всемирной организации здоровье, за последние 30 лет заболеваемость диабетом резко возросла.

В настоящее время более 537 миллионов человек уже имеют такой диагноз оценкам экспертов, миллионы других людей живут с этим заболеванием, даже не подозревая об этом.

При этом диабет второго типа является основной причиной слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсультов и даже ампутации нижних конечностей.

В связи с этим исследователи решили выяснить, как влияет ходьба на риск развития сахарного диабета второго типа. Оказалось, что люди, которые ходят быстрее, чем 3 км/ч, реже болеют диабетом, чем те, кто предпочитает ходить медленно.

Но что самое интересное, если скорость ходьбы увеличить до 6 км/ч и выше, риск возникновения этого заболевания снижается на 39%.

Дополнение

Ученые из Имперского колледжа работали над этим исследованием Лондон, иранский Университет медицинских наук и норвежский новый Университетского колледжа в Осло. Команда изучила результаты 10 предыдущих исследований, проведенных с 1999 по 2022 год.

Всего в исследованиях приняли участие 508 121 взрослый человек из Великобритании, Японии и США.

После полученных результатов ученые призвали людей ходить как можно чаще, дольше и быстрее, поскольку теперь у них появилось еще одно доказательство того, что ходьба чрезвычайно полезна для общего здоровья человека.

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