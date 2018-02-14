Возле Европейской площади в Киеве произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киеве в заброшенных подвалах возле Европейской площади произошел пожар, передает корреспондент УНН.
По словам сотрудников ГСЧС в Киеве, в примерно 8:00 до них поступило сообщение о пожаре в заброшенных подвалах.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые уже потушили пламя, и сейчас готовятся исследовать всю территорию подвалов.
Также на месте происшествия находятся правоохранители и врачи.
Информации о пострадавших или погибших не поступало.
Напомним, в течение выходных 10 и 11 февраля огонь унес жизни 22 украинцев.