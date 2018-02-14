Біля Європейської площі у Києві сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Києві в закинутих підвалах біля Європейської площі сталася пожежа, передає кореспондент УНН.
За словами співробітників ДСНС в місті Києві, о приблизно 8:00 до них надійшло повідомлення про пожежу в закинутих підвалах.
Наразі на місці події працюють рятувальники, які вже загасили полум’я, і зараз готуються дослідити всю територію підвалів.
Також на місці події знаходяться правоохоронці та лікарі.
Інформації про постраждалих чи загиблих не надходило.
Нагадаємо, упродовж вихідних 10 та 11 лютого вогонь забрав життя 22 українців.