У штаб-квартиры ООН состоялась демонстрация к годовщине оккупации Крыма

“Мы собрались здесь, представители различных организаций и национальностей, в этот важный день, чтобы прислать месседж крымчанам”, — сказала представительница ассоциации Крымских татар США в ООН Айла Баккалли — “Мы здесь являемся вашим голосом и озвучиваем ваши заботы и вопросы. Мы будем продолжать вас отстаивать в ООН, США и Вашингтоне”.

На сегодня известно, что в русском плену на территории Крыма удерживают 70 украинских татар. Многим из этих политических узников нужна немедленная медицинская помощь, напомнила Айла. Она вместе с волонтерами организации Razom for Ukraine, и представителями Украинского Конгрессового Комитета США призвали ООН соблюсти три резолюций по оккупации Крыма и привлечь Российскую Федерацию к ответственности за действия против жителей Крыма.

Во время демонстрации в частности вспомнили об участии президента Украины Петра Порошенко на заседании в Генассамблее ООН, где со странами-членами ООН обсуждалась ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

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Генеральная ассамблея ООН 22 декабря 2018 приняла резолюцию о ситуации с правами человека в аннексирована Крыму, где упоминаются имена украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмир-Усеина Куку.

Это уже третья инициирована Украины резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму, принятая Генассамблеей за последние два года. Первые две были приняты в 2016 и 2017 году.

В частности, в резолюции 2017 от России требовали выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

В резолюции 2016 Россия была названа “страной-оккупантом”, а Крым и Севастополь — “временно оккупированной территорией”.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки продолжат в дальнейшем давить на Россию экономическим путем через аннексию Крыма, но только этого мало.