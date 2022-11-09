Возле Мариуполя очередь из грузовиков из-за остановленного сообщения с Крымским мостом - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На трассе Мариуполь-Новоазовск образовалась очередь из грузовиков. Поскольку сообщение с Крымским мостом остановлено, оккупанты перевозят грузы через Мариуполь, пишет УНН со ссылкой на страницу советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
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"На трассе Мариуполь-Новоазовск царит своя атмосфера. Из-за остановленного сообщения с Крымским мостом - вся логистика через Мариуполь. Оцените количество грузовиков. По большей части это грузы не для Мариуполя или Донецка. Во временно оккупированный Крым теперь так", - написал он.
Детали
Советник сообщил, что часть укреплений "зубы драконов", которые оккупанты устанавливают, готовясь к контрнаступлению ВСУ, перевозят из Ростова-на-Дону, поскольку мощностей Мариуполя для их изготовления не хватает. Кроме этого, отметил Андрющенко, в "гражданских" грузовиках захватчики перевозят военную технику, БК и дрова для отопления окопов.
Напомним
Российские оккупационные войска начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя Донецкой области.