Возле Мариуполя очередь из грузовиков из-за остановленного сообщения с Крымским мостом - Андрющенко

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"На трассе Мариуполь-Новоазовск царит своя атмосфера. Из-за остановленного сообщения с Крымским мостом - вся логистика через Мариуполь. Оцените количество грузовиков. По большей части это грузы не для Мариуполя или Донецка. Во временно оккупированный Крым теперь так", - написал он.

Детали

Советник сообщил, что часть укреплений "зубы драконов", которые оккупанты устанавливают, готовясь к контрнаступлению ВСУ, перевозят из Ростова-на-Дону, поскольку мощностей Мариуполя для их изготовления не хватает. Кроме этого, отметил Андрющенко, в "гражданских" грузовиках захватчики перевозят военную технику, БК и дрова для отопления окопов.

Напомним

Российские оккупационные войска начали строить линию обороны вокруг захваченного Мариуполя Донецкой области.