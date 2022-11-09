Біля Маріуполя черга з вантажівок через зупинене сполучення із Кримським мостом - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На трасі Маріуполь-Новоазовськ утворилася черга з вантажівок. Оскільки сполучення із Кримським мостом зупинене, окупанти перевозять вантажі через Маріуполь, пише УНН з посиланням на сторінку радника міського голови Петра Андрющенка у Telegram.
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"На трасі Маріуполь-Новоазовськ панує своя атмосфера. Через зупинене сполучення із Кримським мостом - вся логістика через Маріуполь. Оцініть кількість вантажівок. Здебільше це вантажі не для Маріуполя або Донецька. В т.о. Крим тепер так", - написав він.
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Радник повідомив, що частину укріплень "зуби драконів", які окупанти встановлюють, готуючись до контрнаступу ЗСУ, перевозять з Ростова-на-Дону, оскільки потужностей Маріуполя для їх виготовлення не вистачає. Крім цього, зазначив Андрющенко, у "цивільних" вантажівках загарбники перевозять військову техніку, БК та дрова для опалення окопів.
Нагадаємо
Російські окупаційні війська почали будувати лінію оборони навколо захопленого Маріуполя Донецької області.