Біля Маріуполя черга з вантажівок через зупинене сполучення із Кримським мостом - Андрющенко

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"На трасі Маріуполь-Новоазовськ панує своя атмосфера. Через зупинене сполучення із Кримським мостом - вся логістика через Маріуполь. Оцініть кількість вантажівок. Здебільше це вантажі не для Маріуполя або Донецька. В т.о. Крим тепер так", - написав він.

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Радник повідомив, що частину укріплень "зуби драконів", які окупанти встановлюють, готуючись до контрнаступу ЗСУ, перевозять з Ростова-на-Дону, оскільки потужностей Маріуполя для їх виготовлення не вистачає. Крім цього, зазначив Андрющенко, у "цивільних" вантажівках загарбники перевозять військову техніку, БК та дрова для опалення окопів.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська почали будувати лінію оборони навколо захопленого Маріуполя Донецької області.