Полиция сообщила подробности инцидента с угрозой самоподрыва в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Харьковской области мужчина угрожал взорвать себя в автомобиле такси. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
“По распоряжению руководства областного главка полиции в действие был введен специальный план ”Гром“. В результате быстрых и четких действий правоохранительных структур области ситуацию удалось урегулировать без трагических последствий”, - сообщили в полиции.
Событие произошло 24 октября возле таможенного поста “Гоптовка”. К работникам полиции, которые несли службу на стационарном посту, обратился таксист. Он сообщил, что в его машине находится неадекватный пассажир, который угрожает себя подорвать. На место происшествия срочно отправились руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи, представители СБУ, спасатели и медики.
Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, после переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Установлено, что он 1985 года рождения, имеет два паспорта гражданина Украины. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Сейчас работники полиции проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее УНН сообщал, что рядом с границей в Харьковской области мужчина угрожал взорвать себя в автомобиле.
Напомним, 23 октября в Харькове мужчину полчаса уговаривали слезть с парапета здания. Событие произошло сразу после пожара на балконе его квартиры.