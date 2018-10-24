Поліція повідомила подробиці інциденту із погрозою самопідриву на Харківщині

“За розпорядженням керівництва обласного главку поліції у дію було введено спеціальний план „Грім“. В результаті швидких та чітких дій правоохоронних структур області ситуацію вдалося врегулювати без трагічних наслідків”, — повідомили у поліції.

Подія сталася 24 жовтня неподалік митного поста “Гоптівка”. До працівників поліції, які несли службу на стаціонарному посту, звернувся таксист. Він повідомив, що у його автівці знаходиться неадекватний пасажир, який погрожує себе підірвати. На місце події терміново вирушили керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції, експерти-вибухотехніки, кінологи, представники СБУ, рятувальники та медики.

Як розповів начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех, після перемовин правоохоронцям вдалося відчинити автівку та затримати чоловіка. Встановлено, що він 1985 року народження, має два паспорти громадянина України. Жодних вибухових речовин або пристроїв при ньому виявлено не було. У пакеті, де, нібито, знаходилася вибухівка, поліцейські виявили літературу на релігійну тематику. Зараз працівники поліції проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Раніше УНН повідомляв, що біля кордону на Харківщині чоловік погрожував підірвати себе в автомобілі.

Нагадаємо, 23 жовтня у Харкові чоловіка півгодини вмовляли злізти з парапету будинку. Подія сталась одразу після пожежі на балконі його помешкання.