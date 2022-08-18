Возле Чернобыля пограничники обнаружили вражеский тайник с боеприпасами

Детали

Как отмечается, опасный тайник пограничники обнаружили во время проведения контрдиверсионных мероприятий.

"На территории зоны отчуждения в н.п. Заполье (Чернобыльский район), неподалеку от прежних позиций оккупационных войск, пограничники обнаружили осколочно-фугасные снаряды, выстрелы к РПГ-7В, реактивный двигатель к РПГ-7В, взрыватели к противотанковой мине, ПТРК и мины", – говорится в сообщении.

После определения состояния пригодности найденного оружия и боеприпасов будет принято решение о передаче их Силам обороны Украины.

Напомним

На Черниговщине, вблизи границы с беларусью, пограничники совместно с полицейскими обнаружили схрон оружия оккупантов.