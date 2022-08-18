Возле Чернобыля пограничники обнаружили вражеский тайник с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Пограничники нашли под Чернобылем тайник с боеприпасами, которые после себя покинули российские оккупанты. В тайнике были разнокалиберные снаряды, мины и противотанковый комплекс. Об этом рассказала Государственная пограничная служба, передает УНН.
Детали
Как отмечается, опасный тайник пограничники обнаружили во время проведения контрдиверсионных мероприятий.
"На территории зоны отчуждения в н.п. Заполье (Чернобыльский район), неподалеку от прежних позиций оккупационных войск, пограничники обнаружили осколочно-фугасные снаряды, выстрелы к РПГ-7В, реактивный двигатель к РПГ-7В, взрыватели к противотанковой мине, ПТРК и мины", – говорится в сообщении.
После определения состояния пригодности найденного оружия и боеприпасов будет принято решение о передаче их Силам обороны Украины.
Напомним
На Черниговщине, вблизи границы с беларусью, пограничники совместно с полицейскими обнаружили схрон оружия оккупантов.