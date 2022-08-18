Біля Чорнобиля прикордонники знайшли ворожий схрон з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прикордонники знайшли під Чорнобилем сховок з боєприпасами, які після себе залишили російські окупанти. У схроні були різнокаліберні снаряди, міни та протитанковий комплекс. Про це розповіла Державна прикордонна служба, передає УНН.
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Як зазначається, небезпечний сховок прикордонники знайшли під час проведення контрдиверсійних заходів.
"На території зони відчуження у н.п. Запілля (Чорнобильський район), неподалік колишніх позицій окупаційних військ, прикордонники виявили осколково-фугасні снаряди, постріли до РПГ-7В, реактивний двигун до РПГ-7В, підривачі до протитанкової міни, ПТРК та міни", - йдеться в повідомленні.
Після визначення стану придатності знайденої зброї та боєприпасів буде прийнято рішення щодо передачі їх Силам оборони України.
Нагадаємо
На Чернігівщині, поблизу кордону з білоруссю, прикордонники спільно з поліцейськими виявили схрон зброї окупантів.