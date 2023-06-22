У берегов временно оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение

Детали

Как сообщают сейсмологи, землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера произошло в 5:42 утра. Его эпицентр находился в 51 километре от Балаклавы и 59 километрах от Севастополя.

Глубина колебаний составляет 10 километров.

Напомним

По данным СМИ, несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в частности Чонгарский мост, повреждены в результате вероятного обстрела со стороны Украины.