У берегов временно оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. У берегов временно оккупированного Крыма, в 59 километрах от Севастополя, произошло мощное землетрясение. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Детали
Как сообщают сейсмологи, землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера произошло в 5:42 утра. Его эпицентр находился в 51 километре от Балаклавы и 59 километрах от Севастополя.
Глубина колебаний составляет 10 километров.
Напомним
По данным СМИ, несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в частности Чонгарский мост, повреждены в результате вероятного обстрела со стороны Украины.