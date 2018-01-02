Возле Авдеевки боевики обстреляли позиции сил АТО из крупнокалиберных пулеметов

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме пехотного вооружения, минометы. В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО", - отметили в пресс-центре.

Отмечается, что на Донецком направлении противник вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Верхнеторецкого, а возле Авдеевки боевики провели обстрел оборонительных укреплений из крупнокалиберных пулеметов. Украинские воины огонь не открывали, отметили в штабе.

На других участках украинских позиций обороны нарушений перемирия не было зафиксировано.

Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь на Донбассе в результате взрыва газового баллона погибли трое российских наемников.