Біля Авдіївки бойовики обстріляли позиції сил АТО із великокаліберних кулеметів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На лінії зіткнення повного припинення вогню знову не спостерігалося. Впродовж дня бойовики здійснили два прицільних обстріли позиції українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи, окрім піхотного озброєння, міномети. Впродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО”, — зазначили в прес-центрі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях Збройних Сил України з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького, а у передмісті Авдіївки бойовики провели обстріли оборонних укріплень з великокаліберних кулеметів. Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали, зазначили в штабі.
На інших ділянках українських позицій оборони порушень перемир’я не було зафіксовано.
Як повідомляв УНН, у новорічну ніч на Донбасі внаслідок вибуху газового балону загинуло троє російських найманців.