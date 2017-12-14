Большинство из окружения Януковича сняты из международного розыска Интерпола - Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Большинство из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, против которых возбуждено ряд уголовных производств, сняты с международного розыска по линии Интерпола. Об этом сказал в эфире " 112 Украина" начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
"Практически большинство их снято (с международного розыска Интерпола - ред.). Это и Клюев, и Пшонка, и Янукович, Азаров, Колобов, Захарченко", - сказал он.
Горбатюк объяснил, что по обвинению по делам о преступлениях во время акций протеста вообще прокуратуре отказывают в объявлении в международный розыск.
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"То есть, они сделали вывод, что эти преступления, которые инкриминируются чиновникам, происходили в смене власти, а потому содержат признаки политических преследований", - уточнил он.
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При этом, по его словам, в экономических делах большинство экс-чиновников были объявлены в международный розыск, но "на каком-то этапе Интерпол принял довольно интересное решение, когда сказал, что подозрение в их понимании не является обвинением и по нему не должны объявлять в розыск".
Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.