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Більшість з оточення Януковича зняті з міжнародного розшуку Інтерполу – Горбатюк

Більшість з оточення Януковича зняті з міжнародного розшуку Інтерполу – Горбатюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Більшість з оточення колишнього президента України Віктора Януковича, проти яких порушено низку кримінальних проваджень, зняті з міжнародного розшуку по лінії Інтерполу. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

“Практично більшість їх знята (з міжнародного розшуку Інтерполу — ред.). Це і Клюєв, і Пшонка, і Янукович, Азаров, Колобов, Захарченко”, — сказав він.

Горбатюк пояснив, що за звинуваченнями у справах щодо злочинів під час акцій протесту взагалі прокуратурі відмовляють в оголошенні в міжнародний розшук.

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“Тобто, вони зробили висновок, що ці злочини, які інкримінуються високопосадовцям, відбувалися у час зміни влади, а тому містяться ознаки політичних переслідувань”, — уточнив він.

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При цьому, за його словами, в економічних справах більшість екс-посадовців було оголошено у міжнародний розшук, але “на якомусь етапі Інтерпол прийняв досить цікаве рішення, коли сказав, що підозра у їхньому розумінні не є обвинуваченням і за нею не повинні оголошувати у розшук”.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.

Українські Національні Новини

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