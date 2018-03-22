Большинство украинских фермеров не в состоянии вносить удобрения из-за слишком высокой стоимости

"33% среди опрошенных фермеров не вносят азотные удобрения в почву, 66,6% - вносят. Основными причинами среди тех, кто не использовал удобрения, 41% указали, что это не было предусмотрено технологическими потребностями, при этом 50% ответили, что не имели на это средств", - сказал он.

По данным опроса, 19% из тех, кто все же вносил удобрения, смогли удобрить лишь треть земель, половина фермеров (47%) удобрили около двух третей земли, и только треть - удобрили более чем две трети земель.

Проблема покрытия земли - не единственная. Важно также то, сколько удобрений вносится.

• 20% вносили в 40 кг на 1 га;

• 75% от 40-80 кг на 1 га;

• 4% более 90 кг на 1 га.

"То есть все, кто вносили удобрения вносят меньше половины нормы. Чем меньше по размеру землевладелец, тем меньше у него средств, и, соответственно, тем меньше удобрений он может внести", - отметил Дмитрук.

В то же время, по данным опроса, фермеры понимают, что недовносят удобрения и хотят в среднем довнести 20-22,6 кг на 1 га. Респонденты стремятся к среднему показателю в 70 кг на га.

По удовлетворенности фермеров объемам внесенных удобрений, то около 30% считают, что этого недостаточно, 70% - довольны тем, сколько смогли внести.

Основная причина несостоятельности внести достаточное количество удобрений, которую называют фермеры - отсутствие средств, или слишком большая стоимость этих удобрений (40-45%). Это сказывается на количестве земли которую могут удобрить, и на количестве удобрений внесенных на 1 га земли.

Большинство (67%) используют удобрения украинского производства, при этом 14% опрошенных говорят, что качество не соответствует нормам. При этом 85% жалоб касается именно украинского производителя.

Стоит также заметить, что 96% опрошенных уверены, что на рынке удобрений признаки монопольного сговора, что цена завышена. Более того, по мнению фермеров антидемпинговые пошлины привели к росту цен, так считают 97% опрошенных.

• 55% опрошенных считают, что такая ситуация на рынке азотных удобрений (завышенные цены) сложилась из-за коррупции;

• 39% называют причиной зарегулированность различными органами;

• 37% - монопольное положение отдельных производителей;

• 25% говорят, что на рынке удобрений не хватает государственного контроля.

Отметим, опрос проводился в ноябре 2017 года. Было опрошено 500 фермерских хозяйств в различных сегментах (за исключением крупных агрохолдингов), которые выращивают преимущественно зерновые, масличные, технические и кормовые культуры.