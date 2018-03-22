Більшість українських фермерів не в змозі вносити добрива через зависоку вартість
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Половина фермерів, які минулого року не вносили мінеральні добрива в ґрунт, пояснили це відсутністю коштів. Про це на прес-конференції повідомив директор центру “Соціальлний моніторинг” Дмитро Дмитрук, представляючи результати опитування українських фермерів, передає кореспондент УНН.
"33% серед опитаних фермерів не вносять азотні добрива у ґрунт, 66,6% - вносять. Основними причинами серед тих, хто не використовував добрива, 41% вказали, що це не було передбачено технологічними потребами, при цьому 50% відповіли, що не мали на це коштів", - сказав він.
За даними опитування, 19% із тих, хто все ж вносив добрива, спромоглися удобрити лише третину земель, половина фермерів (47%) удобрили близько двох третин землі, і лише третина - удобрили більш, ніж дві третини земель.
Проблема покриття землі – не єдина. Важливо також те, скільки добрив вноситься.
• 20% вносили до 40 кг на 1 га;
• 75% від 40-80 кг на 1 га;
• 4% більше 90 кг на 1 га.
"Тобто всі, хто вносили добрива, вносять менше половини норми. Чим менше за розміром землевласник, тим менше в нього коштів, і, відповідно, тим менше добрив він може внести", - зауважив Дмитрук.
Водночас, за даними опитування, фермери розуміють, що недовносять добрива і хочуть в середньому довнести 20-22,6 кг на 1 га. Респонденти прагнуть до середнього показника в 70 кг на га.
Щодо задоволеності фермерів обсягами внесених добрив, то близько 30% вважають, що цього недостатньо, 70% - задоволені тим, скільки змогли внести.
Основна причина неспроможності внести достатню кількість добрив, яку називають фермери - відсутність коштів, або завелика вартість цих добрив (40-45%). Це позначається, на кількості землі яку можуть удобрити, і на кількості добрив внесених на 1 га землі.
Більшість (67%) використовують добрива українського виробництва, при цьому 14% опитаних кажуть, що якість не відповідає нормам. При цьому 85% скарг стосується саме українського виробника.
Варто також зауважити, що 96% опитаних впевнені, що на ринку добрив є ознаки монопольної змови, що ціна є завищеною. Більше того, на думку фермерів антидемпінгові мита призвели до зростання цін, так вважають 97% опитаних.
• 55% опитаних вважають, що така ситуація на ринку азотних добрив (завищені ціни) склалася через корупцію;
• 39% називають причиною зарегульованість різними органами;
• 37% - монопольне становище окремих виробників;
• 25% кажуть, що на ринку добрив бракує державного контролю.
Зазначимо, опитування проводилось у листопаді 2017 року. Було опитано 500 фермерських господарств в різних сегментах (за винятком великих агрохолдингів), які вирощують переважно зернові, олійні, технічні та кормові культури.