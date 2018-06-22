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Большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Трампа

Большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Трампа

Киев  •  УНН

 • 10738 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Большинство американцев выступают против внешнеполитического курса, который проводит президент США Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты социологического опроса, проведенного телеканалом CNN, передает УНН.

Согласно распространенным данным, 53% респондентов негативно относятся к тому, как Трамп выстраивает отношения с зарубежными государствами. Одобряют его внешнюю политику лишь 39% опрошенных. При этом месяц назад положительно оценивали внешнеполитический курс США 42% респондентов.

Чуть более 60% участников опроса считают, что для Вашингтона лучше сохранять дружеские отношения с ближайшими союзниками, чем облагать таможенными пошлинами товары, импортируемые из этих государств. Обратного мнения придерживаются 25% опрошенных.

Примерно две трети респондентов по-прежнему полагают, что зарубежные лидеры не уважают Трампа, сообщает телеканал. Между тем большинство участников опроса (66%) положительно оценивают экономическую ситуацию в США, сложившуюся при Трампе.

Опрос проводился с 14 по 17 июня среди более 1 тысяч совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность исследования составляет не более 3,7 процентного пункта.

Как сообщал УНН, Пентагон согласился разместить 20 тысяч детей мигрантов на военных базах США.

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