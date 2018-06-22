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Більшість американців не підтримують зовнішню політику Трампа

Більшість американців не підтримують зовнішню політику Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Більшість американців виступають проти зовнішньополітичного курсу, який проводить президент США Дональд Трамп. Про це свідчать опубліковані результати соціологічного опитування, проведеного телеканалом CNN, передає УНН.

Згідно з поширеними даними, 53% респондентів негативно ставляться до того, як Трамп вибудовує відносини з зарубіжними державами. Схвалюють його зовнішню політику лише 39% опитаних. При цьому місяць тому позитивно оцінювали зовнішньополітичний курс США 42% респондентів.

Трохи більше 60% учасників опитування вважають, що для Вашингтона краще зберігати дружні відносини з найближчими союзниками, ніж обкладати митом товари, що імпортуються з цих держав. Зворотної думки дотримуються 25% опитаних.

Приблизно дві третини респондентів як і раніше вважають, що закордонні лідери не поважають Трампа, повідомляє телеканал. Тим часом більшість учасників опитування (66%) позитивно оцінюють економічну ситуацію в США, що склалася при Трампі.

Опитування проводилося з 14 по 17 червня серед більш 1 тисячі повнолітніх американців. Статистична похибка дослідження становить не більше 3,7 процентного пункту.

Як повідомляв УНН, Пентагон погодився розмістити 20 тисяч дітей мігрантів на військових базах США.

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