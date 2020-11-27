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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20374 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79499 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101001 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117146 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152091 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Более трети газа в украинских ПХГ принадлежит нерезидентам - Макогон

Более трети газа в украинских ПХГ принадлежит нерезидентам - Макогон

Киев  •  УНН

 • 22258 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Более трети объема газа, хранящегося в украинских подземных хранилищах, принадлежит европейским компаниям. Об этом во время онлайн-брифинга “Пять лет газовой независимости Украины” рассказал глава оператора ГТС Сергей Макогон, передает УНН.

“В этом году мы сделали, я считаю, очень большой скачок вперед. Во-первых, мы внедрили несколько новых продуктов, это и продукты short-haul, что позволило нам привлечь в украинские подземные хранилища рекордное количество газа. Сейчас в подземных хранилищах — около 27 млрд. куб. газа. Большая часть, где 10 млрд — это газ нерезидентов”, — сказал Макогон.

По его словам, газ принадлежит европейским компаниям, которые привезли на хранение значительные объемы.

Напомним, по данным “Укртрансгаза”, тарифы на услуги украинских ПХГ, даже при условиях расходов на транспортировку, выгоднее хранения газа в ПХГ Европы.

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