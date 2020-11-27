Более трети газа в украинских ПХГ принадлежит нерезидентам - Макогон
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Более трети объема газа, хранящегося в украинских подземных хранилищах, принадлежит европейским компаниям. Об этом во время онлайн-брифинга “Пять лет газовой независимости Украины” рассказал глава оператора ГТС Сергей Макогон, передает УНН.
“В этом году мы сделали, я считаю, очень большой скачок вперед. Во-первых, мы внедрили несколько новых продуктов, это и продукты short-haul, что позволило нам привлечь в украинские подземные хранилища рекордное количество газа. Сейчас в подземных хранилищах — около 27 млрд. куб. газа. Большая часть, где 10 млрд — это газ нерезидентов”, — сказал Макогон.
По его словам, газ принадлежит европейским компаниям, которые привезли на хранение значительные объемы.
Напомним, по данным “Укртрансгаза”, тарифы на услуги украинских ПХГ, даже при условиях расходов на транспортировку, выгоднее хранения газа в ПХГ Европы.