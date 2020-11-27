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Більше третини газу в українських ПСГ належить нерезидентам - Макогон

Київ • УНН

 • 22261 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Понад третина обсягу газу, що зберігається в українських підземних газосховищах, належить європейським компаніям. Про це під час онлайн-брифінгу “П’ять років газової незалежності України” розповів глава оператора ГТС Сергій Макогон, передає УНН.

“Цього року ми зробили, я вважаю, дуже великий стрибок вперед. По-перше, ми впровадили декілька нових продуктів, це і продукти short-haul, що дозволило нам залучити до українських підземних сховищ рекордну кількість газу. Наразі у підземних сховищах — близько 27 млрд. куб. газу. Велика частина, десь 10 млрд — це газ не-резидентів”, — сказав Макогон.

З його слів, газ належить європейським компаніям, які привезли на зберігання значні обсяги.

Нагадаємо, за даними “Укртрансгазу”, тарифи на послуги українських ПСГ, навіть за умов витрат на транспортування, вигідніші за зберігання газу в ПСГ Європи.

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