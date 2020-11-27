Більше третини газу в українських ПСГ належить нерезидентам - Макогон

“Цього року ми зробили, я вважаю, дуже великий стрибок вперед. По-перше, ми впровадили декілька нових продуктів, це і продукти short-haul, що дозволило нам залучити до українських підземних сховищ рекордну кількість газу. Наразі у підземних сховищах — близько 27 млрд. куб. газу. Велика частина, десь 10 млрд — це газ не-резидентів”, — сказав Макогон.

З його слів, газ належить європейським компаніям, які привезли на зберігання значні обсяги.

Нагадаємо, за даними “Укртрансгазу”, тарифи на послуги українських ПСГ, навіть за умов витрат на транспортування, вигідніші за зберігання газу в ПСГ Європи.