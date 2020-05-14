Больше Франции, но меньше России: Украина в ТОПе мировых трейдеров курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина занимает 10-е место в рейтинге мировых экспортеров курятины, передает УНН со ссылкой на World's Top Exporters.
Первое место в рейтинге занимает Бразилия. В 2019 году страна поставила на внешние рынки продукта на 6,3 млрд долларов.
Второе место с показателем в 2,7 млрд долларов принадлежит США. Третье - Нидерландам. В прошлом году нидерландцы экспортировали мяса птицы на 1,2 млрд долларов.
Украина с показателем в 255,5 млн долларов занимает 10-е место в рейтинге.
Соседями Украины в рейтинге являются РФ и Франция. Так, РФ в 2019 году экспортировала курятины на 296,1 млн долларов, заняв 9-е место в рейтинге.
Франция поставила на внешние рынки курятины на 246 млн долларов, заняв 11-е место в рейтинге.
Отметим, речь идет об экспорте замороженной курятины.
Напомним, в I квартале 2020 года крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") увеличила производство еще на 4% и снизила цену продукции на 11%. Компания планирует нарастить объемы производства 850-880 тыс. тонн мяса птицы до 2024 года.
В то же время цена на украинскую курятину ниже на треть от европейской.
Однако, ЕС размышляет над тем, чтобы снова ограничить поставки украинской курятины.