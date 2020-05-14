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Більше Франції, але менше Росії: Україна у ТОПі світових трейдерів курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна займає 10-е місце у рейтингу світових експортерів курятини, передає УНН із посиланням на World's Top Exporters.

Більше Франції, але менше Росії: Україна у ТОПі світових трейдерів курятини

Перше місце в рейтингу займає Бразилія. У 2019 році країна поставила на зовнішні ринки продукту на 6,3 млрд доларів.

Друге місце із показником в 2,7 млрд доларів належить США. Третє - Нідерландам. У минулому році нідерландці експортували м'яса птиці на 1,2 млрд доларів.

Україна з показником у 255,5 млн доларів займає 10-е місце в рейтингу.

Сусідами України в рейтингу є РФ і Франція. Так, РФ у 2019 році експортувала курятини на 296,1 млн доларів, зайнявши 9-е місце в рейтингу.

Франція поставила на зовнішні ринки курятини на 246 млн доларів, зайнявши 11-е місце в рейтингу.

Зазначимо, йдеться про експорт замороженої курятини.

Нагадаємо, у I кварталі 2020 року найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") збільшила виробництво ще на 4% і знизила ціну продукції на 11%. Компанія планує наростити обсяги виробництва 850-880 тис. тонн м'яса птиці до 2024 року.

У той же час ціна на українську курятину нижча на третину від європейської. 

Однак, ЄС розмірковує над тим, щоб знову обмежити поставки української курятини.

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