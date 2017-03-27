Более 80 тыс. детей в Украине "стоят" в очереди в детсады - МОН

"На сегодняшний день очередь в сады составляет 78 тыс. 468 человек. В связи с тем, что в Украине происходит процесс финансовой децентрализации, у органов местного самоуправления появляется больше возможностей развития сети ДОУ и ее поддержки в надлежащем качестве. Так, за 2016 создано 26,5 тыс. мест в детских садах. То есть, если мы продолжим тенденцию к увеличению количества мест, - за 3 года сможем полностью решить вопрос очереди", - прокомментировала Л.Гриневич проблему неравного доступа к дошкольному образованию.

Как сообщили в пресс-службе МОН, способствовать созданию новых мест в детских садах должно утверждение новых санитарных норм для ДОУ, которые позволяют им эффективно использовать имеющиеся помещения.

В ведомстве также сообщили, что с этой же целью Кабмин, по представлению МОН, принял проект закона, что позволит создавать "корпоративные детсады".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МОН хотят преодолеть необходимость "репетиторства" в школах

Предполагается, что корпоративные детские сады будут действовать на принципах государственно-частного партнерства и иметь нескольких учредителей, среди которых - местные органы власти, а также могут быть общественные организации, бизнес. За счет этого должны ускориться темпы создания мест в дошкольных учебных заведениях и увеличиться доступ украинских детей к дошкольному образованию.