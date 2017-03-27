Більше 80 тис. дітей в Україні "стоять" у черзі у дитсадки - МОН

“На сьогодні черга у садки складає 78 тис. 468 осіб. У зв’язку з тим, що в Україні відбувається процес фінансової децентралізації, в органів місцевого самоврядування з‘являється більше можливостей розвитку мережі ДНЗ та її підтримки в належній якості. Так, за 2016 рік створено 26,5 тис. місць у дитсадках. Тобто, якщо ми продовжимо тенденцію до збільшення кількості місць, — за 3 роки зможемо повністю вирішити питання черги”, — прокоментувала Л.Гриневич проблему нерівного доступу до дошкільної освіти.

Як повідомили у прес-службі МОН, сприяти створенню нових місць у дитячих садках має затвердження нових санітарних норм для ДНЗ, які дозволяють їм ефективніше використовувати наявні приміщення.

У відомстві також повідомили, що з цією ж метою Кабмін, за поданням МОН, ухвалив проект Закону, що дасть можливість створювати “корпоративні дитсадки”.

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Передбачається, що корпоративні дитячі садки діятимуть на засадах державно-приватного партнерства та матимуть кількох засновників, серед яких — місцеві органи влади, а також можуть бути громадські організації, бізнес. За рахунок цього мають пришвидшитися темпи створення місць у дошкільних навчальних закладах і збільшитись доступ українських дітей до дошкільної освіти.