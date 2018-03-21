В Житомирской области обнаружили более 6 тысяч литров алкогольного фальсификата
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 марта. УНН. Более 6 тыс. литров алкогольного фальсификата обнаружили правоохранители в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Алкоголь обнаружили в ходе 5 обысков в местах хранения и сбыта продукции на территории Киевской и Житомирской областей.
"По результатам пяти обысков в арендованных ангарных помещениях обнаружено и изъято 6 340 литров фальсифицированных алкогольных напитков. Сейчас в суд подано ходатайство о наложении ареста на удаленный фальсификат. Досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и их незаконный сбыт проводит налоговая милиция области", - отметили в прокуратуре.
Напомним, один из организаторов подпольных цехов по производству суррогатного алкоголя в Киевской области приговорен к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком.