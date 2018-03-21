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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 44293 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64386 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108137 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116062 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Житомирской области обнаружили более 6 тысяч литров алкогольного фальсификата

В Житомирской области обнаружили более 6 тысяч литров алкогольного фальсификата

Киев  •  УНН

 • 10332 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 21 марта. УНН. Более 6 тыс. литров алкогольного фальсификата обнаружили правоохранители в Житомирской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

Алкоголь обнаружили в ходе 5 обысков в местах хранения и сбыта продукции на территории Киевской и Житомирской областей.

"По результатам пяти обысков в арендованных ангарных помещениях обнаружено и изъято 6 340 литров фальсифицированных алкогольных напитков. Сейчас в суд подано ходатайство о наложении ареста на удаленный фальсификат. Досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и их незаконный сбыт проводит налоговая милиция области", - отметили в прокуратуре.

Напомним, один из организаторов подпольных цехов по производству суррогатного алкоголя в Киевской области приговорен к лишению свободы на 4 года с испытательным сроком.

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