Більше 6 тисяч літрів алкогольного фальсифікату виявили на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 21 березня. УНН. Більше 6 тисяч літрів алкогольного фальсифікату виявили правоохоронці на Житомирині, повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Алкоголь виявили у ході 5 обшуків у місцях зберігання та збуту продукції на території Київської та Житомирської областей.
"За результатами п’яти обшуків в орендованих ангарних приміщеннях виявлено та вилучено 6 340 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Наразі до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучений фальсифікат. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконний збут проводить податкова міліція області", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, одного з організаторів підпільних цехів з виробництва сурогатного алкоголю на Київщині засуджено до позбавлення волі на 4 роки з випробувальним терміном.