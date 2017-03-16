Более 37 тысяч человек пересекли пункты пропуска в зоне АТО

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 100/250; "Марьинка" - 300/200; "Новотроицкое" - 40/25; "Гнутово" - 150/30.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 37,1 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9595 человек и 955 транспортных средств;

"Марьинка" - 7625 человек и 1070 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8570 человек и 1695 транспортных средств;

"Гнутово" - 4730 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 6610 человек.

Как сообщал УНН, боевики из САУ и минометов обстреляли позиции сил АТО в Луганской области.