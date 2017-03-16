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Більше 37 тисяч осіб перетнули пункти пропуску в зоні АТО

Більше 37 тисяч осіб перетнули пункти пропуску в зоні АТО

Київ • УНН

 • 9507 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 37,1 тисяча осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 100/250; “Мар’їнка” — 300/200; “Новотроїцьке” — 40/25; “Гнутове” — 150/30.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 37,1 тисяча осіб та 4,6 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 9595 осіб та 955 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 7625 осіб та 1070 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 8570 осіб та 1695 транспортних засобів;

“Гнутове” — 4730 осіб та 890 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 6610 осіб.

Як повідомляв УНН, бойовики з САУ та мінометів обстріляли позиції сил АТО на Луганщині.

Українські Національні Новини

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